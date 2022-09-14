«Это было не так-то просто». Левандовски — о возвращении в Мюнхен на игру с «Баварией»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски кратко прокомментировал итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией» (0:2).
34-летний поляк сыграл на стадионе бывшего клуба — «Альянц-Арене». Форвард быстро покинул арену после игры.
«Это было не так-то просто», — приводит слова Левандовского журналист Тобиас Алтшаффль в своих соцсетях.
«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, набрав три очка. В активе «Баварии» шесть баллов, она располагается на первой строчке. Третью позицию занимает миланский «Интер» (3), следом идёт «Виктория Пльзень» (0).
В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» сыграет с «Викторией», а «Барселона» проведёт выездной матч с «Интером».
- 14 сентября 2022
-
09:57
-
09:48
-
09:43
-
09:39
-
09:30
-
09:24
-
09:24
-
08:56
-
08:41
-
08:32
-
08:02
-
08:01
-
07:52
-
07:41
-
07:13
-
07:01
-
06:31
-
06:20
-
06:17
-
06:10
-
05:42
-
05:35
-
05:30
-
05:16
-
04:50
-
04:32
-
04:03
-
03:33
-
03:15
-
03:05
-
02:53
-
02:27
-
02:13
-
01:58
-
01:48