«Это было не так-то просто». Левандовски — о возвращении в Мюнхен на игру с «Баварией»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски кратко прокомментировал итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией» (0:2).



34-летний поляк сыграл на стадионе бывшего клуба — «Альянц-Арене». Форвард быстро покинул арену после игры.



«Это было не так-то просто», — приводит слова Левандовского журналист Тобиас Алтшаффль в своих соцсетях.



«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, набрав три очка. В активе «Баварии» шесть баллов, она располагается на первой строчке. Третью позицию занимает миланский «Интер» (3), следом идёт «Виктория Пльзень» (0).



В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» сыграет с «Викторией», а «Барселона» проведёт выездной матч с «Интером».