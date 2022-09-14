«Амкал» — «Звезда»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 13:00

Сегодня, 14 сентября, в матче 1/64 финала Кубка России сезона-2022/2023 любительский клуб «Амкал» сыграет с санкт-петербургской «Звездой». Встреча состоится на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Амкал» — «Звезда».



Напомним, в матче прошлой стадии Кубка России «Амкал» обыграл «Тверь» со счётом 1:0, а санкт-петербургская «Звезда» одолела «Ядро» (2:1).



Ранее другая любительская команда 2DROTS не смогла выйти в 1/64 финала Кубка России сезона-2022/2023. 2DROTS уступил ивановскому «Текстильщику» в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:5 — по пенальти).



Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».