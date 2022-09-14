Нгамалё: футбол в РПЛ отличается от чемпионата Швейцарии, но тоже очень хорош
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Полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамалё сравнил уровень чемпионатов России и Швейцарии.
«Мои впечатления от дебюта? Всё круто! Я был реально впечатлён уровнем футбола в России. Стадион «Динамо» — просто невероятный. Футбол в России немного отличается от швейцарского чемпионата, но тоже очень хорош», — сказал Нгамалё в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, 28-летний полузащитник дебютировал за бело-голубых в матче 2-го тура группы С Кубка России с грозненским «Ахматом». «Динамо» одержало победу со счётом 2:1. В следующем матче подопечные Славиши Йокановича встретятся дома с санкт-петербургским «Зенитом» (17 сентября, 19:00 мск) в рамках Российской Премьер-Лиги.
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