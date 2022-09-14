Ройс — о Холанде: как его остановить? Нужно надеяться, что у него не случится лучший день

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс поделился мнением о форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде, ранее выступавшем за немецкий клуб.



«Это просто невероятно, как он сейчас играет в Манчестере. Ему помогает то, что у него не самые плохие товарищи по команде!



Как его остановить? Хороший вопрос. Это непросто. Один из ключей — не запаздывать с решениями, уметь предвидеть, что произойдёт в следующем эпизоде. Нужно всегда находиться рядом с ним, чтобы иметь возможность остановить его в течение 90 минут. И тогда просто нужно надеяться, что у него не случится лучший день», — приводит слова Ройса The Guardian.



Сегодня, 14 сентября, команды встретятся в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере, начало — в 22:00 мск.