Ройс — о Холанде: как его остановить? Нужно надеяться, что у него не случится лучший день

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс поделился мнением о форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде, ранее выступавшем за немецкий клуб.
«Это просто невероятно, как он сейчас играет в Манчестере. Ему помогает то, что у него не самые плохие товарищи по команде!
Как его остановить? Хороший вопрос. Это непросто. Один из ключей — не запаздывать с решениями, уметь предвидеть, что произойдёт в следующем эпизоде. Нужно всегда находиться рядом с ним, чтобы иметь возможность остановить его в течение 90 минут. И тогда просто нужно надеяться, что у него не случится лучший день», — приводит слова Ройса The Guardian.
Сегодня, 14 сентября, команды встретятся в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере, начало — в 22:00 мск.
- 14 сентября 2022
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