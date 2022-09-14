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«Барселона» объявила о продлении контракта с хавбеком Гави

«Барселона» объявила о продлении контракта с хавбеком Гави
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Полузащитник «Барселоны» Гави продлит контракт с клубом, сообщает пресс-служба каталонцев.

Новое соглашение 18-летнего испанского футболиста с «Барселоной» будет рассчитано до 30 июня 2026 года. Сумма отступных за полузащитника составит € 1 млрд. Продление контракта Гави состоится завтра, 15 сентября, на открытом мероприятии на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

Гави выступает за основную команду «Барселоны» с лета прошлого года. Футболист принял участие в 54 матчах за каталонцев, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Гави дебютировал за взрослую сборную Испании в октябре 2021 года. За национальную команду у него 10 игр и одна голевая передача.

Накануне «Барселона» проиграла «Баварии» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:2.

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