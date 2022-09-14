«Амкал» — «Звезда»: клуб из Санкт-Петербурга повёл в счёте в конце первого тайма

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» проходит матч 1/64 финала Кубка России сезона-2022/2023, в котором любительский клуб «Амкал» играет с санкт-петербургской «Звездой». По окончании первого тайма счёт во встрече 2:1 в пользу «Звезды».



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 45-й минуте вперёд «Звезду» вывел полузащитник Дмитрий Великородный. Нападающий Степан Евсютин не выключился из эпизода в штрафной, вступил в борьбу с защитником «Амкала», в результате чего мяч отлетел на угол штрафной на Великородного, который поразил дальнюю девятку.



Напомним, на 14-й минуте защитник «Амкала» Сергей Киряков забил первый гол во встрече, воспользовавшись результативной передачей от Михаила Прокопьева. На 23-й минуте полузащитник «Звезды» Никита Першин забил ответный мяч.