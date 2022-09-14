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«Амкал» — «Звезда»: клуб из Санкт-Петербурга повёл в счёте в конце первого тайма

«Амкал» — «Звезда»: клуб из Санкт-Петербурга повёл в счёте в конце первого тайма
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» проходит матч 1/64 финала Кубка России сезона-2022/2023, в котором любительский клуб «Амкал» играет с санкт-петербургской «Звездой». По окончании первого тайма счёт во встрече 2:1 в пользу «Звезды».

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45-й минуте вперёд «Звезду» вывел полузащитник Дмитрий Великородный. Нападающий Степан Евсютин не выключился из эпизода в штрафной, вступил в борьбу с защитником «Амкала», в результате чего мяч отлетел на угол штрафной на Великородного, который поразил дальнюю девятку.

Напомним, на 14-й минуте защитник «Амкала» Сергей Киряков забил первый гол во встрече, воспользовавшись результативной передачей от Михаила Прокопьева. На 23-й минуте полузащитник «Звезды» Никита Першин забил ответный мяч.

Фонбет Кубок России. 1/64 финала
14 сентября 2022, среда. 13:00 МСК
Амкал
Москва
Перерыв
2 : 2
Звезда СПб
Санкт-Петербург
1:0 Киряков – 14'   1:1 Першин – 23'   1:2 Великородный – 45'   2:2 Блатов – 88'
Удаления: Карпов – 82' / нет
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