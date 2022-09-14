Арбитр Федотов: гол «Звезды» в ворота «Амкала» нельзя было засчитывать
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Российский арбитр Игорь Федотов высказался о голе «Звезды», забитом в матче 1/64 финала Кубка России с «Амкалом» (2:1, идёт второй тайм).
«Гол «Звезды» в ворота «Амкала» нельзя было засчитывать. Во-первых, мяч был введён в игру не с того места, он прокатился ещё два метра. «Амкал» должен подать протест, а матч должны переиграть», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, в матче прошлой стадии Кубка России «Амкал» обыграл «Тверь» со счётом 1:0, а санкт-петербургская «Звезда» одолела «Ядро» (2:1).
Ранее другая любительская команда 2DROTS не смогла выйти в 1/64 финала Кубка России сезона-2022/2023. 2DROTS уступил ивановскому «Текстильщику» в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:5 — по пенальти).
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