«Адекватным людям всё очевидно». Игрок «Амкала» Финито — о судействе со «Звездой» в Кубке
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Футболист «Амкала» Никита Куриленко поделился мнением о судействе в матче Кубка России по футболу со «Звездой» (идёт второй тайм, счёт – 1:2).
«Судейство? Не хочется уже говорить. Столько всего уже сказали. Адекватным людям всё очевидно. Видел первый гол. Сначала с трибун показалось, что мяч даже катился, но он не катился. Странно то, что судья начинает разговаривать, находясь в паре метров от мяча. Там же где-то поднимается Сибскана, и футболист «Звезды» забивает. Все были выключены из эпизода. Это тоже ошибка наших ребят — не надо было выключаться из эпизода. Сане не надо было выключаться, как он сам сказал. Тогда этого гола просто бы не было. Бывает», — сказал Куриленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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