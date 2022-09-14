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«Амкал» — «Звезда»: форвард любительского клуба сравнял счёт на 88-й минуте

«Амкал» — «Звезда»: форвард любительского клуба сравнял счёт на 88-й минуте
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» проходит матч 1/64 финала Кубка России сезона-2022/2023, в котором любительский клуб «Амкал» играет с санкт-петербургской «Звездой». В конце второго тайма счёт ничейный — 2:2.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 88-й минуте счёт сравнял нападающий «Амкала» Виктор Блатов. Прошёл навес в штрафную «Звезды» в направлении Олега Дражжука, мяч отскочил на Блатова, который ударил под перекладину.

Напомним, на 14-й минуте защитник «Амкала» Сергей Киряков забил первый гол во встрече, воспользовавшись результативной передачей от Михаила Прокопьева. На 23-й минуте полузащитник «Звезды» Никита Першин забил ответный мяч, а вперёд клуб из Санкт-Петербурга на 45-й минуте вывел Дмитрий Великородный.

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