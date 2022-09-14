«Судьба коварна». Гасилин — о вылете «Амкала» из Кубка России

Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин прокомментировал вылет команды из нынешнего розыгрыша Кубка России. В матче 1/64 финала турнира «Амкал» проиграл «Звезде» (2:2, 2:4 — по пенальти).

«Я дома, я с Питера. Пришёл сюда в шесть лет, когда всё было не так красиво. Сейчас это лучшая академия в стране. Я здесь начинал, учился, вырос в этом районе.



Мы вкусили этот вкус побед. Мы должны были пройти, но судьба коварна. По драматизму мы должны были выиграть, но ничего. Думаю, шороху мы навели. «Амкал» в порядке, болельщики лучшие. Мы красавцы все без исключения: все, кто причастен к созданию команды с самого начала. Одной ногой были в 1/32 финала», — сказал Гасилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.