«Тренируйтесь, ребята». Форвард «Амкала» Гасилин — «Звезде» после вылета из Кубка России
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Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин обратился к футболистам «Звезды» после матча 1/64 финала Кубка России. В этой игре «Амкал» проиграл «Звезде» (2:2, 2:4 — по пенальти).
«Да мы красавцы. Что мы сделали? «Звезда» за девять туров четыре пропустила, а мы им два сунули. Тренируйтесь, ребята», — сказал Гасилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, «Звезда» вышла в 1/32 финала Кубка России, ранее в 1/128 финала клуб оказался сильнее «Ядра» (2:1). «Амкал» ранее прошёл «Зоркий» (1:1, 8:7 пен.) и «Тверь» (1:0).
Ранее другая любительская команда 2DROTS не смогла выйти в 1/64 финала Кубка России сезона-2022/2023. 2DROTS уступил ивановскому «Текстильщику» в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:5 — по пенальти).
Новость по теме«Судьба коварна». Гасилин — о вылете «Амкала» из Кубка России
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