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«Локомотив» — «Краснодар»: Гирано Керк сравнял счёт

«Локомотив» — «Краснодар»: Гирано Керк сравнял счёт
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Сегодня, 14 сентября, в матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 «Локомотив» играет с «Краснодаром». Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Краснодар».

На шестой минуте «Локомотив» открыл счёт, отличился нападающий Вильсон Изидор. На 11-й минуте «Краснодар» восстановил равновесие. Своим шансом воспользовался защитник Вячеслав Литвинов. А на 21-й минуте гостей вывел вперёд нападающий Джон Кордоба. На 58-й минуте счёт сравнял полузащитник Гирано Керк.

В прошлом туре группового этапа Кубка России московский «Локомотив» проиграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 0:2, а «Краснодар» одержал победу в матче с подмосковными «Химками» (2:0).

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».

Фонбет Кубок России. Группа A
14 сентября 2022, среда. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
2 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Изидор – 6'   1:1 Литвинов – 12'   1:2 Кордоба – 20'   2:2 Керк – 58'
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