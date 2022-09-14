«Локомотив» — «Краснодар»: Гирано Керк сравнял счёт

Сегодня, 14 сентября, в матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 «Локомотив» играет с «Краснодаром». Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Краснодар».



На шестой минуте «Локомотив» открыл счёт, отличился нападающий Вильсон Изидор. На 11-й минуте «Краснодар» восстановил равновесие. Своим шансом воспользовался защитник Вячеслав Литвинов. А на 21-й минуте гостей вывел вперёд нападающий Джон Кордоба. На 58-й минуте счёт сравнял полузащитник Гирано Керк.



В прошлом туре группового этапа Кубка России московский «Локомотив» проиграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 0:2, а «Краснодар» одержал победу в матче с подмосковными «Химками» (2:0).



Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».