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«Крылья Советов» — «Зенит»: составы команд на матч группового этапа Кубка России

«Крылья Советов» — «Зенит»: составы команд на матч группового этапа Кубка России
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Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Зенита» на матч группового этапа Кубка России. Встреча состоится на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало матча — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Крылья Советов» — «Зенит».

«Крылья Советов»: Овсянников, Горшков, Евгеньев, Барач, Зотов, Пиняев, Бабкин, Витюгов, Хубулов, Цыпченко, Шитов.

«Зенит»: Иван, Адамов, Алип, Чистяков, Круговой, Сутормин, Ерохин, Мантуан, Клаудиньо, Бакаев, Кассьерра.

В 1-м туре группового этапа Кубка России «Крылья Советов» уступили в гостях «Спартаку» со счётом 0:1, а «Зенит» дома оказался сильнее «Факела» (2:0).

Напомним, действующим обладателем трофея является «Спартак», в финале 2022 года обыгравший «Динамо» (2:1).

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