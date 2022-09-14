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Игрок «Амкала» Левшук объяснил, чего не хватило команде для победы в матче со «Звездой»

Игрок «Амкала» Левшук объяснил, чего не хватило команде для победы в матче со «Звездой»
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Футболист «Амкала» Арсений Левшук подвёл итоги встречи с санкт-петербургской «Звездой» (2:2, 2:4 пен.) в рамках 1/64 финала Кубка России.

«В моменте с первым голом мяч еле катился, пропустили необязательный гол, который не должны были пропускать. Судейство? И у них были спорные моменты, и у нас. Я не согласен со второй жёлтой Чужого, можно было не давать. Получается, Герман не купил этот матч (смеётся).

Чего не хватило в серии пенальти? У нас была эйфория. Если бы трибуны чуть давили, как было в концовке, игроки «Звезды» бы ошиблись», — сказал Левшук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, в 1/256 финала «Амкал» переиграл «Зоркий» (1:1, 8:7 пен.), а в следующем раунде оказался сильнее «Твери» (1:0).

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