Игнатьев: после «Факела» было много разговоров между игроками и полное непонимание

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев после победы в матче 2-го тура группового этапа Кубка России с «Краснодаром» (по серии пенальти — 3:1) рассказал о состоянии команды после поражения от «Факела» (0:2) в прошлом туре Российской Премьер-Лиги.

«Вы не поверите, как много разговоров было между игроками, с тренером после «Факела». Было полное непонимание, почему так происходит. Все игроки старались. Я как самый обычный спортсмен ссылаюсь на то, что через неудачный период идёт удачный — его надо перевалить. Может быть, какой-то знак сверху, чтобы команда больше сплотилась, стали ещё больше бороться друг за друга. Для этого такие периоды мы переживаем», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.