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Мбаппе: победа в Лиге чемпионов с «ПСЖ» — лучшее, что могло бы быть

Мбаппе: победа в Лиге чемпионов с «ПСЖ» — лучшее, что могло бы быть
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Французский нападающий Килиан Мбаппе высказался о матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 между «ПСЖ» и «Барселоной» и рассказал о своём желании выиграть главный европейский турнир с парижским клубом.

«В том матче я превратился из хорошего футболиста в очень хорошего. Мне удалось сделать хет-трик на «Камп Ноу», это было нечто особенное, и я был очень горд.

Выиграть Лигу чемпионов здесь, в «ПСЖ», было бы чем-то исключительным. Хоть победа в Лиге чемпионов всегда будет победой в Лиге чемпионов, но для меня сделать это в «ПСЖ» было бы лучше всего, что могло бы быть», — приводит слова Мбаппе пресс-служба французского клуба.

Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. До этого футболист защищал цвета «Монако».

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