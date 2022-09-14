Матвей Сафонов высказался о вратаре «Локомотива» Данииле Худякове

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов после поражения от «Локомотива» в серии послематчевых пенальти (3:1) в рамках группового этапа Фонбет Кубка России прокомментировал игру вратаря железнодорожников Даниила Худякова.
«Худяков? Хороший вратарь. Чтобы понять, как оценить, лично по мне, надо вместе потренироваться, поговорить и понять — как он думает и мыслит. Лично для меня очень важно, какой вратарь не только на поле, но и за полем. В том числе — что творится у него в голове», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Для «Локомотива» эта победа стала первой в рамках Фонбет Кубка России. В прошлом туре «Локо» проиграл команде «Пари Нижний Новгород» (2:0). «Краснодар» в прошлом туре был сильнее «Химок», обыграв их со счётом 2:0.
- 14 сентября 2022
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