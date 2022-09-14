Изидор задавил Сорокина и прыгнул к Худякову на руки. Лучшие фото победы «Локомотива»

14 сентября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче Кубка России в группе А «Локомотив» одержал победу над «Краснодаром». Основное время противостояния завершилось со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались хозяева поля.
Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал игру вратаря Даниила Худякова в матче Кубка России с «Краснодаром».
«Поделюсь ли я зарплатой с Худяковым после этого матча? Это шуточный вопрос. Если говорить про спортивную составляющую, то я очень рад, что в команде у нас есть такой молодой вратарь. Выиграть конкуренцию у Гильерме — это сильно, хоть Маринато и травмирован. Он отлично провёл матч, отбил два пенальти. Хочу выделить ещё одного вратаря Савина. Сегодня вся команда хорошо поработала, чтобы мы одержали победу в серии пенальти», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
- 14 сентября 2022
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