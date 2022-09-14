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Карпин прокомментировал победу «Ростова» в игре с «Оренбургом»

Карпин прокомментировал победу «Ростова» в игре с «Оренбургом»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура Кубка России группы С с «Оренбургом» (3:1).

«Понравилось почти всё, за исключением травмы Никиты Медведева и пропущенного мяча. Всё остальное понравилось. Давайте так: и «Динамо», и «Оренбург» сегодня играли неосновными составами, как и мы. Поэтому рано ещё об этом говорить.

Получилось посмотреть на ребят в игре и дать время им на поле. Некоторые получают не так много минут в чемпионате. Отдохнули те, кто играет много. Всё удачно сложилось. Ещё бы одну замену сделал, если бы не травма Никиты. По нервам игра от матчей чемпионата не отличалась. По напряжению, наверное, да», — цитирует Карпина пресс-служба дончан.

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