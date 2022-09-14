«Челси» — «РБ Зальцбург»: стартовые составы на матч 2-го тура ЛЧ

Стали известные стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором австрийский «РБ Зальцбург» в гостях сыграет против лондонского «Челси».
Стартовые составы команд:
«Челси»: Кепа — Джеймс, Аспиликуэта, Тьяго Силва, Кукурелья — Ковачич, Жоржиньо, Маунт — Хаверц, Обамеянг, Стерлинг.
«РБ Зальцбург»: Кён — Капальдо, Фернандо, Зайвальд, Кергор, — Ульмер, Сучич, Павлович, Дедич — Окафор, Бернардо.
Напомним, встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
В прошлом туре «Челси» потерпел поражение от загребского «Динамо» со счётом 1:0, а на следующий день после игры руководство лондонцев уволило главного тренера команды Томаса Тухеля, назначив на его смену Грэма Поттера. «РБ Зальцбург» сыграл вничью с «Миланом» — 1:1.
Фанаты «Марселя» сорвали флаг ЛГБТ на стадионе «Тоттенхэма»:
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