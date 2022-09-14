Тренер «Ливерпуля» Клопп оценил идею владельца «Челси» о Матче всех звёзд АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на идею владельца «Челси» Тодда Боули о проведении Матча всех звёзд английской Премьер-лиги.
«Я не уверен, что люди хотят это увидеть. Представьте себе это: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Эвертон», «Ньюкасл» — все игроки в одной команде, это не национальная команда, а просто северная команда. А все лондонские парни вместе — из «Арсенала», «Тоттенхэма»? Великолепно. Он действительно это сказал? Интересно.
Он не стал ждать долго. Когда он найдёт дату для этого мероприятия, то может позвонить мне. Но он забывает, что в американском спорте у этих игроков есть четырёхмесячные перерывы, поэтому они вполне счастливы, что могут немного позаниматься спортом в эти периоды. В футболе всё совершенно по-другому», — цитирует Клоппа канал Sky Sports.
Гол Амира Ибрагимова за юношескую команду «Манчестер Юнайтед»:
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