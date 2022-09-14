Новичок «Динамо» Даса сообщил, что советовался со Слуцким и Натхо перед переездом в Россию

Защитник «Динамо» Эли Даса рассказал, как советовался с Бибрасом Натхо и Леонидом Слуцким перед своим переходом в стан московского клуба в последние дни летнего трансферного окна.
«Я советовался и много разговаривал с Натхо и Слуцким перед переездом в Россию. Они рассказали мне много классных вещей о России и Москве. Я был удивлён, что здесь ещё лучше, чем они мне говорили. Отличные люди в клубе, да и вокруг меня. Всё для классной игры в футбол», — сказал Даса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, израильтянин подписал контракт с московским клубом до конца сезона-2023/2024 с возможностью продления ещё на один год. Даса — капитан сборной Израиля. Он сыграл в составе национальной команды 48 матчей. Защитник провёл последние три сезона в чемпионате Нидерландов. Он сыграл за «Витесс» 73 матча в национальном первенстве. В прошлом сезоне Даса сделал пять результативных передач в Эредивизии.
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