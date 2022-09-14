«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Холанд огорчил бывшую команду и вывел хозяев вперёд

Сегодня, 14 сентября, проходит матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» принимает на своём поле дортмундскую «Боруссию». Встреча идёт на стадионе «Этихад Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 84-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вывел свою команду вперёд. Голевую передачу на свой счёт записал крайний защитник Жоау Канселу.



Напомним, в прошлом туре «Манчестер Сити» на выезде крупно переиграл «Севилью» со счётом 4:0. Дортмундская «Боруссия», в свою очередь, уверенно победила датский «Копенгаген» со счётом 3:0. Нападающий «горожан» Эрлинг Холанд перебрался в английскую команду летом из Дортмунда. Это первая игра норвежца против бывшего клуба.

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