Экс-игрок «Барселоны» Брейтуэйт сравнил вингера каталонцев Дембеле с Лионелем Месси

Бывший нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт высказался о вингере каталонского клуба Усмане Дембеле, сравнив его с аргентинским форвардом Лионелем Месси, а также с Робертом Левандовским.
«Месси — это нечто иное, но у Усмана есть талант, которого я никогда не видел. Он [Дембеле] имеет даже большее значение для команды, чем Левандовски. Усман очень хороший парень, он мне очень нравится. У него огромный талант», — цитирует Брейтуэйта каталонское издание RAC1.
Усман Дембеле в этом сезоне провёл за «Барселону» семь матчей во всех турнирах. На счету французского вингера два гола и четыре голевые передачи, две из которых отданы в рамках Лиги чемпионов. Этим летом футболист подписал с каталонцами новый контракт и продолжил выступление за клуб, несмотря на информацию о том, что на него претендует ряд клубов, среди которых были «Челси» и «ПСЖ».
0:4. Дембеле («Барселона») накрутил защитников «Кадиса»:
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