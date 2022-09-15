Тренер «Селтика»: с «Шахтёром» могли рассчитывать на большее, чем ничья

Главный тренер шотландского «Селтика» Ангелос Постекоглу высказался о ничьей с украинским «Шахтёром» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоялся в Варшаве и завершился со счётом 1:1.



«Первые 55–60 минут игры были важны. Не стоит забывать, что мы играли не дома, а в выездных матчах всегда напряжённая ситуация. Здесь мы играли, думая о стойкости, очках и максимальном количестве голов. Встречи на высшем уровне всегда тяжёлые, но стоит принять то, что мы получили.



Забили гол и взяли одно очко. Если будем так играть и в дальнейшем, то я рассчитываю на хорошие результаты. Если же говорить о результате, то могли рассчитывать на большее, забей мы ещё один гол. Уже ничего не изменишь, но в общем игра получилась хорошей», – приводит слова Постекоглу официальный сайт «Шахтёра».