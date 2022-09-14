«Шахтёр» и «Селтик» не смогли выявить победителя в матче 2-го тура Лиги чемпионов

Сегодня, 14 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов группы F между «Шахтёром» и «Селтиком». Встреча прошла на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша) и завершилась со счётом 1:1.

На 10-й минуте матча «Селтик» вышел вперёд. После удара полузащитника гостей Рео Хататэ футболист «Шахтёра» Артём Бондаренко неудачно подставил ногу, и мяч срикошетил в ворота Анатолия Трубина. Уже через 19 минут Михаил Мудрик восстановил равенство на табло, ворвавшись в штрафную и мощно пробив под перекладину.

В 1-м туре донецкий клуб разгромно обыграл «РБ Лейпциг». «Шахтёр» четыре раза поразил сетку ворот соперника, немцы смогли пробить голкипера лишь раз. «Селтик» же в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов уступил «Реалу» со счётом 0:3.