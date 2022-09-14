«Шахтёр» и «Селтик» не смогли выявить победителя в матче 2-го тура Лиги чемпионов

Сегодня, 14 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов группы F между «Шахтёром» и «Селтиком». Встреча прошла на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша) и завершилась со счётом 1:1.
На 10-й минуте матча «Селтик» вышел вперёд. После удара полузащитника гостей Рео Хататэ футболист «Шахтёра» Артём Бондаренко неудачно подставил ногу, и мяч срикошетил в ворота Анатолия Трубина. Уже через 19 минут Михаил Мудрик восстановил равенство на табло, ворвавшись в штрафную и мощно пробив под перекладину.
В 1-м туре донецкий клуб разгромно обыграл «РБ Лейпциг». «Шахтёр» четыре раза поразил сетку ворот соперника, немцы смогли пробить голкипера лишь раз. «Селтик» же в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов уступил «Реалу» со счётом 0:3.
- 14 сентября 2022
-
22:42
-
22:40
-
22:30
-
22:23
-
22:15
-
22:14
-
22:13
-
22:10
-
22:09
-
21:59
-
21:50
-
21:45
-
21:40
-
21:40
-
21:33
-
21:20
-
21:20
-
21:10
-
21:08
-
21:07
-
21:04
-
20:58
-
20:46
-
20:44
-
20:40
-
20:39
-
20:33
-
20:32
-
20:24
-
20:19
-
20:09
-
20:03
-
20:01
-
19:59
-
19:56