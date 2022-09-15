«Полное неуважение к спортсмену». Неймар раскритиковал арбитра после матча Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Неймар остался недоволен полученным предупреждением во время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Маккаби» (3:1). В этой встрече Неймар стал автором одного гола.

«Полное неуважение к спортсмену. Такого не может быть. Я получаю жёлтую карточку за то, что просто ничего не сделал, и мне все равно причиняют вред. А судья? Даже не сказал, что он был неправ. Полное неуважение», — написал Неймар в своём «твиттере».

Напомним, в матче первого тура «ПСЖ» обыграл «Ювентус» со счётом 2:1. В следующем туре парижане встретятся с «Бенфикой». Матч состоится 5 октября, начало – 22:00 мск.

В нынешнем сезоне Неймар провёл за «ПСЖ» 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.