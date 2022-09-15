Главный тренер «Шахтёра» ответил, чувствует ли себя команда в Варшаве как дома

Главный тренер «Шахтёра» Игор Йовичевич после ничьей с «Селтиком» (1:1) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов поблагодарил польскую сторону за возможность тренироваться и играть в Варшаве. Его спросили, чувствует ли «Шахтёр» себя как дома в столице Польши.
«Не могу так сказать, потому что мы здесь только два дня и ещё даже не увидели город. Надеюсь, после перерыва на сборные, после выходных мы вернёмся сюда, в Варшаву, и сможем больше познакомиться с городом. Будем тренироваться здесь до нашего следующего матча в чемпионате Украины.
Но мы благодарны «Легии» (Варшава) за то, что можем тренироваться в оптимальных условиях на их спортивной базе. И Варшава как город очень красивая. Это не обсуждается. Это один из лучших городов в Европе», – приводит слова Йовичевича официальный сайт «Шахтёра».
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