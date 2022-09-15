Поттер разочарован ничейным дебютом с «Челси» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о стартовом матче у руля лондонцев, в котором его команда сыграла вничью 1:1 на «Стэмфорд Бридж» с «Ред Булл Зальцбург».



«Считаю, что выступление и отношение игроков «Челси» были фантастическими. Мне очень понравилось, как ребята отработали против хорошего соперника, который усложнял нам задачу. У нас было несколько отличных моментов, мы забили хороший гол. Хотя затем был отрезок, когда мы не контролировали ход событий так же успешно, уступали в некоторых моментах, но на таком уровне это может случаться. Мы разочарованы только одним эпизодом.



Однако наш ответ на сложности был действительно хорошим. Вратарь «Зальцбурга» сделал несколько сейвов. Мы настаивали на втором голе, но не смогли его забить. Разочарованы только одним набранным очком. Тем не менее я горжусь футболистами «Челси» – они отдали всё, действовали профессионально, честно и ответственно.



Не будем лгать, наше положение в группе после двух матчей – это не то, чего мы хотим и к чему стремимся. Но мы должны дать на это ответ. У нас достаточно качественная команда, чтобы это сделать, так что с нетерпением ждём следующих туров», – приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».