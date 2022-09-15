Обамеянг высказался о «сумасшедших неделях» в «Челси»

Нападающий лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о смене главного тренера в «Челси», ничьей с «Зальцбургом» и о том, как долго будет играть в маске.
«Я в порядке, но немного расстроен результатом с «Ред Булл Зальцбург». Мы играли очень хорошо, на мой взгляд, должны были забить ещё несколько голов и выиграть матч, но закончили вничью 1:1. Полностью ли оправился после травмы челюсти? Нет, понадобится больше времени. Я не на 100 процентов в порядке. Играть в маске после повреждения непросто, но будем надеяться, что я восстановлюсь как можно скорее.
Сообщение для «Барселоны» после моего ухода? Ничего особенного, понимаете? Я ушёл, теперь сосредоточен только на «Челси». У меня были отличные моменты в Барселоне, благодарю болельщиков за их отношение.
Последние несколько недель в «Челси»? Да, они были сумасшедшими для всех нас. Сменился главный тренер. Это часть жизни, нужно приспосабливаться. Сейчас немного грустно, но мы рассчитываем демонстрировать максимальный уровень и вернуться к нашим лучшим временам», – приводит слова Обамеянга As.
- 15 сентября 2022
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