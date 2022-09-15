Ролан Гусев обозначил основного и единственного конкурента «Зенита» в РПЛ

Экс-хавбек ЦСКА Ролан Гусев рассказал, кого видит соперником «Зенита» в чемпионате России, а также заявил, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сможет успешно выступить в «Челси» в случае перехода в стан «аристократов».

«ЦСКА составляет конкуренцию «Зениту». И по игре, и по уровню футболистов. Думаю, между этими двумя будет борьба за чемпионство. Возможно, добавится ещё кто то.

Дорос ли Захарян до Англии может показать только трансфер. Когда мы увидим его в футболке «Челси», и он покажет, дорос или нет до этого уровня. А так это все какие то предсказания. Если будет возможность, надо ехать. Верю, что у него может получиться», — сказал Гусев в интервью «Матч ТВ».

После девяти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка. ЦСКА (20) занимает второе место. На третьей строчке «Ростов» (17).