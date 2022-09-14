«Крылья Советов» нанесли поражение «Зениту» в матче Кубка России

Сегодня, 14 сентября, в матче группового этапа Фонбет Кубка России сезона-2022/2023 «Крылья Советов» сыграли с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Крылья Советов» — «Зенит».
По ходу матча команды периодически обменивались опасными атаками и не единожды попадали в каркас ворот. На 77-й минуте матча Клаудиньо получил вторую жёлтую в матче и оставил «Зенит» в меньшинстве. На 83-й минуте матча полузащитник Дмитрий Цыпченко сумел вывести хозяев вперёд. На 93-й минуте Максим Глушенков укрепил преимущество своей команды после передачи Цыпченко. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Крыльев» — 2:0.
Напомним, в прошлом туре группового этапа Кубка России самарские «Крылья Советов» проиграли «Спартаку» со счётом 0:1, а санкт-петербургский «Зенит» одержал победу в матче с «Факелом» (2:0).
- 14 сентября 2022
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