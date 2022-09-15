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Лионель Месси отметился результативными действиями в каждом гостевом матче этого сезона

Лионель Месси отметился результативными действиями в каждом гостевом матче этого сезона
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Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси отметился результативным действием в каждом матче в гостях в текущем сезоне.

Всего аргентинец сыграл в пяти гостевых играх сезона. В каждом из матчей у аргентинца минимум по два результативных действия. Так Месси оформил дубль и отдал голевую в матче с «Клермоном», забил гол и отдал пас в игре с «Лиллем», заработал по две голевые передачи в матчах с «Тулузой» и «Нантом», а также забил гол и отдал пас в матче с «Маккаби Хайфа».

Вчера, 14 сентября, «Пари Сен-Жермен» одержал победу в Хайфе со счётом 3:1. В составе парижан отличились Месси, Мбаппе и Неймар. Команда Галтье возглавляет турнирную таблицу группы Н с шестью очками – столько же у «Бенфики», в то время как у «Ювентуса» и «Маккаби» по два поражения на старте группового этапа.

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