Тренер «ПСЖ» Галтье высказался об игре Месси, Мбаппе и Неймара в защите

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о действиях линии нападения при обороне собственных ворот в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с клубом «Маккаби Хайфа» (3:1).
«Связка Месси, Мбаппе и Неймара недостаточно отрабатывала в обороне? Дело не в том, что атакующее мало времени уделяло защите. Они хотели вернуть себе мяч как можно быстрее. Мы действительно находились в меньшинстве в середине поля. Однако с того момента, как атакующие трио село ниже, начало принимать участие в командном блоке, мы начали намного лучше противостоять футболистам соперника.
Тогда у нас получилась забивать мячи в важных зонах и лучше проводить свои атаки. Поэтому это связано с взаимопониманием полузащитников и нашего атакующего треугольника. Как только Неймар переместился на левый фланг после перерыва, баланс стал более интересным. И тогда мы смогли вернуть мяч туда, где он должен был находиться», — цитирует Галтье Culture PSG.
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- 15 сентября 2022
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