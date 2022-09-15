Спаллетти — о разгромах «Рейнджерс» и «Ливерпуля»: наслаждаемся магическими вечерами

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился эмоциями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Рейнджерс» (3:0).
«После такого вечера надо поздравить игроков, они отлично сыграли. Мы победили, хотя в первом тайме не выжали максимум из своего превосходства. Мы наслаждаемся этими магическими еврокубковыми вечерами, которые заслужили благодаря великолепно проделанной работе в прошлом году», – цитирует Спаллетти пресс-служба УЕФА.
Накануне состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в рамках группы А между «Рейнджерс» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Айброкс». Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу гостей. После двух туров команда Лучано Спаллетти лидирует в квартете A группового этапа Лиги чемпионов.
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