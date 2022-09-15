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Хомуха: если бы потерял надежду попасть в РПЛ, ходил бы по телеканалам и рассказывал

Хомуха: если бы потерял надежду попасть в РПЛ, ходил бы по телеканалам и рассказывал
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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха выразил надежду, что ещё получит шанс в Российской Премьер-Лиге, где никогда ранее не тренировал.

«Если бы потерял надежду, нигде не работал бы. Ходил бы по телеканалам и рассказывал. Я предпочитаю работать и делом доказывать, на что способен. А говорить, выслушивать чьи-то мнения — не мой путь», — рассказал Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, 17 июня 2022 года Российский футбольный союз и старший тренер юношеской сборной России U15 Дмитрий Хомуха достигли договорённости о расторжении контракта. Специалист работал с командой, составленной из игроков 2007 года рождения, с ноября 2021 года. Под его руководством сборная провела четыре международных матча, в которых одержала две победы и потерпела два поражения.

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