Хомуха: если бы потерял надежду попасть в РПЛ, ходил бы по телеканалам и рассказывал

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха выразил надежду, что ещё получит шанс в Российской Премьер-Лиге, где никогда ранее не тренировал.



«Если бы потерял надежду, нигде не работал бы. Ходил бы по телеканалам и рассказывал. Я предпочитаю работать и делом доказывать, на что способен. А говорить, выслушивать чьи-то мнения — не мой путь», — рассказал Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Напомним, 17 июня 2022 года Российский футбольный союз и старший тренер юношеской сборной России U15 Дмитрий Хомуха достигли договорённости о расторжении контракта. Специалист работал с командой, составленной из игроков 2007 года рождения, с ноября 2021 года. Под его руководством сборная провела четыре международных матча, в которых одержала две победы и потерпела два поражения.