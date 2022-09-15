Видеообзор матча Лиги чемпионов «Реал» — «РБ Лейпциг»
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Вчера, 14 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» — «РБ Лейпциг». Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Примечательно, что оба гола «Королевского клуба» были забиты в концовке матча.
Видеообзор матча:
Первый гол на 80-й минуте забил Федерико Вальверде после паса Винисиуса Жуниора. На 91-й минуте Марко Асенсио установил итоговый счёт в матче.
Напомним, после двух туров группового этапа ЛЧ команда Карло Анчелотти лидирует в квартете F, набрав 6 очков. Именно «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. В нынешнем розыгрыше турнира сливочные попали в одну группу с «Лейпцигом», «Селтиком» и донецким «Шахтёром».
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