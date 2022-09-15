Анчелотти прокомментировал отсутствие Бензема и ответил, сможет ли он сыграть с «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после домашней победы над «РБ Лейпциг» со счётом 2:0 отдельно ответил на вопрос об отсутствии лидера команды Карима Бензема, который восстанавливается после повреждения.



«Наш план на игру не изменился бы с Каримом. Мы не хотели, чтобы соперники использовали темп в контратаке, как они умеют это делать. Что касается Бензема, посмотрим, как он будет тренироваться в ближайшие дни, сможет ли. В любом случае, мы не будем рисковать в этом вопросе. Если Карим будет хорошо тренироваться в субботу, то будет задействован и в воскресной игре с «Атлетико», – приводит слова Анчелотти официальный сайт «сливочных».



В среду, 14 сентября, «Реал» победил «РБ Лейпциг» благодаря точным ударам Феде Вальверде и Марко Асенсио (на 80-й и 90+1-й минутах игры). Мадридское дерби с «Атлетико» состоится 18 сентября. Бензема получил травму в матче с «Селтиком» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

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