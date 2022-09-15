Видеообзор матча Лиги чемпионов «Челси» — «РБ Зальцбург»

Вчера, 14 сентября, состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором лондонский «Челси» встретился с клубом «РБ Зальцбург» из Австрии. Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 1:1. Примечательно, что «Челси» впервые за 23 года не сумел одержать ни одной победы в двух стартовых турах группового этапа ЛЧ.
Видеообзор матча «Челси» — «Зальцбург»:
В первом тайме команды не отметились голами. В начале второго тайма хозяева вышли вперёд: на 48-й минуте забил Рахим Стерлинг. Удержать преимущество синие не смогли, и на 75-й минуте австрийцы сравняли счёт благодаря усилиям Ноа Окафора.
Напомним, в прошлом туре «Челси» потерпел поражение от загребского «Динамо» со счётом 0:1, а «РБ Зальцбург» сыграл вничью с «Миланом» — 1:1.
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