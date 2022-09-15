Хомуха: Чернов может выиграть конкуренцию в защите «Спартака», учитывая, кто там собран

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха высказал мнение, что мешает защитнику Никите Чернову закрепиться в основе «Спартака».
«Все ребята разные. У кого-то более спортивный, неуступчивый характер, кто-то более мягкий, но лучше действует на футбольном поле. Всех под одну гребёнку грести не стоит. Но, учитывая, кто сейчас собран в защите «Спартака», Никита вполне в состоянии выиграть эту конкуренцию и закрепиться в основе», — рассказал Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Чернов является воспитанником ЦСКА, цвета которого защищал с 2014 года. В сезоне-2016/2017 игрок на правах аренды выступал за «Балтику», а кампанию-2017/2018 провёл в «Урале». В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний защитник выступал за «Крылья Советов». Кроме того, Никита привлекался в сборные России разных возрастов. В 2015 году он провёл два матча за главную национальную команду при Фабио Капелло.
- 15 сентября 2022
-
12:31
-
12:19
-
12:15
-
12:05
-
12:01
-
12:00
-
12:00
-
11:55
-
11:35
-
11:34
-
11:30
-
11:27
-
11:25
-
11:10
-
11:10
-
11:10
-
11:01
-
10:45
-
10:43
-
10:40
-
10:38
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:45
-
09:43
-
09:29
-
09:25
-
09:20
-
08:57
-
08:56
-
08:43