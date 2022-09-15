Хомуха: Чернов может выиграть конкуренцию в защите «Спартака», учитывая, кто там собран

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха высказал мнение, что мешает защитнику Никите Чернову закрепиться в основе «Спартака».



«Все ребята разные. У кого-то более спортивный, неуступчивый характер, кто-то более мягкий, но лучше действует на футбольном поле. Всех под одну гребёнку грести не стоит. Но, учитывая, кто сейчас собран в защите «Спартака», Никита вполне в состоянии выиграть эту конкуренцию и закрепиться в основе», — рассказал Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Чернов является воспитанником ЦСКА, цвета которого защищал с 2014 года. В сезоне-2016/2017 игрок на правах аренды выступал за «Балтику», а кампанию-2017/2018 провёл в «Урале». В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний защитник выступал за «Крылья Советов». Кроме того, Никита привлекался в сборные России разных возрастов. В 2015 году он провёл два матча за главную национальную команду при Фабио Капелло.