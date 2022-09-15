Адиев прокомментировал новость, что является кандидатом на пост главного тренера «Ахмата»

Российский специалист Магомед Адиев прокомментировал информацию о том, что является кандидатом на пост главного тренера «Ахмата». Ранее об этом сообщил Metaratings. Он отметил, что на данный момент полностью сосредоточен на матчах сборной Казахстана.



«Я говорил ещё месяц назад, когда меня связывали с другими командами, и сейчас готов повторить, что ничто не может отвлечь меня от предстоящих игр сборной Казахстана с нашими соперниками. Я всеми мыслями в предстоящих играх», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Последним местом работы специалиста на клубном уровне был карагандинский «Шахтёр». До этого Адиев работал в махачкалинском «Анжи», «Легион Динамо», нижегородской «Волге» и «Чайке».