Хомуха: критика Семака — огульная. Чего добились с «Зенитом» Луческу и Манчини?

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха высказался в поддержку наставника «Зенита» Сергея Семака.
«Все говорят, что на месте Семака любой четырежды стал бы чемпионом. А где тогда Луческу, Манчини и все остальные, у кого были такие же возможности? Чего они добились с «Зенитом»? Ничего. Поэтому надо ценить своих тренеров. Я считаю критику Семака огульной. Она не имеет под собой оснований. Опять-таки вспомните Луческу с Манчини. Оба уехали, даже чемпионат России не выиграв», — рассказал Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Напомним, летом «Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком. Новое соглашение с 46-летним специалистом рассчитано на три года. Семак тренирует «Зенит» с 29 мая 2018 года. Под его руководством петербургский клуб четыре раза выигрывал чемпионат России.
- 15 сентября 2022
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