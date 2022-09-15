«Ахмат» оштрафован за неучастие уволенного Талалаева в послематчевой пресс-конференции

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал грозненский «Ахмат» за неучастие тренера Андрея Талалаева в послематчеой пресс-конференции после игры 9-го тура с «Пари Нижним Новгородом».

Напомним, сразу по окончании встречи «Ахмат» объявил об отставке специалиста. Позже «Чемпионату» стало известно, что клуб уволил Талалаева в перерыве матча с нижегородцами.

«КДК оштрафовал «Ахмат» на 20 000 рублей за несогласованное неучастие Андрея Талалаева в послематчевом флеш-интервью и пресс-конференции», — сообщила пресс-служба РФС.

В девяти матчах чемпионата России сезона-2022/2023 грозненский клуб под руководством Талалаева набрал 11 очков. Сейчас «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 11 очков.