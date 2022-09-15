Даса: победа «Зенита» 8:0 — не шок для меня. В Нидерландах «Аякс» тоже доминировал
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Защитник «Динамо» Эли Даса заявил, что для него не стала шоком победа «Зенита» со счётом 8:0 в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Он отметил, что «Аякс» доминировал так же, когда футболист выступал в чемпионате Нидерландов.
«Победа «Зенита» 8:0 — не шок для меня. Я играл в Нидерландах, где «Аякс» доминировал в похожем стиле — так же могли забить пять-шесть голов в каждой игре. Даже восемь голов можно забить в одной игре — это нормально», — сказал Даса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, израильтянин подписал контракт с московским клубом до конца сезона-2023/2024 с возможностью продления ещё на один год. Даса — капитан сборной Израиля. Он сыграл в составе национальной команды 48 матчей.
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