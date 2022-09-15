Александр Мостовой: «Спартак» задрожал. В Кубке «Факел» может создать проблемы

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Кубка России по футболу с воронежским «Факелом».
«В играх на Кубок все создают друг другу проблемы. «Факел» может создать проблемы, тем более сегодняшнему «Спартаку», который задрожал немного. Если «Факел» выйдет основным составом, а он должен выходить, то создаст проблемы. «Спартак», думаю, выйдет смешанным составом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, матч группового этапа Кубка России «Спартак» — «Факел» состоится сегодня, 15 сентября, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Спартак» и «Факел» попали в кубковую группу с «Зенитом» и «Крыльями Советов». Воронежская команда имеет в своём активе ноль очков, все остальные коллективы набрали по три очка.
- 15 сентября 2022
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