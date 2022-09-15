Керк: Худяков — просто топ! Выиграл для нас матч с «Краснодаром»

Форвард «Локомотива» Гирано Керк подвёл итоги матча Кубка России с «Краснодаром». Основное время завершилось со счётом 2:2, а в серии послематчевых пенальти москвичи оказались сильнее. При этом главным героем стал голкипер «Локо» Даниил Худяков, отразивший несколько пенальти.



«Было здорово обыграть «Краснодар», но следующий матч будет уже другим. Худяков просто топ! Мне даже больше нечего добавить. Он выиграл для нас матч», — сказал Керк на YouTube-канале «Локомотива.



На шестой минуте «Локомотив» открыл счёт, отличился нападающий Вильсон Изидор. На 11-й минуте «Краснодар» восстановил равновесие. Своим шансом воспользовался защитник Вячеслав Литвинов. А на 21-й минуте гостей вывел вперёд нападающий Джон Кордоба. На 58-й минуте счёт сравнял полузащитник Гирано Керк, в серии пенальти красно-зелёные оказались сильнее «быков».

Новость по теме «Локомотив» по пенальти обыграл «Краснодар» в Кубке России