«Спартак» — «Факел»: Мелёшин вывел красно-белых вперёд
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Сегодня, 15 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» проходит встреча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором московский «Спартак» принимает воронежский «Факел». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск.
Красно-белые сумели выйти вперёд уже в дебюте встречи. На четвёртой минуте нападающий московской команды Павел Мелёшин сумел отличиться за свою команду, забив в ворота стража «Факела» Алексея Городового.
Напомним, в другой встрече этой группы «Зенит» уступил самарским «Крыльям Советов» со счётом 2:0. По ходу встречи атакующий полузащитник санкт-петербургской команды Клаудиньо получил красную карточку и пропустит матч со «Спартаком» в рамках 3-го тура Фонбет Кубка России.
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