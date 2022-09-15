Оглашена заявка сборной Германии на сентябрьские встречи Лиги наций

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик огласил финальную заявку своей команды, которой в сентябре предстоит сыграть решающие встречи Лиги нацией.

Вратари: Мануэль Нойер, Марк-Андре тер Штеген, Кевин Трапп.

Защитники: Армел Белла Котчап, Маттиас Гинтер, Робин Госенс, Тило Керер, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Нико Шлоттербек, Никлас Зюле.

Полузащитники: Юлиан Брандт, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Йонас Хофман, Йозуа Киммих, Томас Мюллер, Джамал Мусиала, Марко Ройс.

Нападающие: Серж Гнабри, Кай Хаверц, Лукас Нмеча, Лерой Зане, Тимо Вернер.

В рамках последних туров Лиги наций Германия 23-го сентября проведёт матч со сборной Венгрии, а 26-го на выезде сыграет с национальной командой Англии.

Левандовски приехал на базу «Баварии» попрощаться с клубом