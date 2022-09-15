Защитник «Спартака» Маслов был заменён в игре с «Факелом» из-за травмы
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Защитник «Спартака» Павел Маслов был заменён во втором тайме матча с «Факелом» в рамках Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Вместо Маслова на поле появился защитник Никита Чернов.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания этой новости красно-белые ведут в противостоянии со счётом 2:0. Голами отметились Павел Мелёшин и Квинси Промес.
Напомним, в другой встрече этой группы «Зенит» уступил самарским «Крыльям Советов» со счётом 2:0. По ходу встречи атакующий полузащитник санкт-петербургской команды Клаудиньо получил красную карточку и пропустит матч со «Спартаком» в рамках 3-го тура Фонбет Кубка России.
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