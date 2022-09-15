Каррагер оценил шансы сборной Англии на чемпионате мира в Катаре
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил шансы национальной команды Англии стать победителем предстоящего чемпионата мира в Катаре, который стартует в конце ноября.
«Это будет сложно. Вероятно, есть четыре или пять команд, которые могли бы просто обыграть Англию в разовой игре, но, поскольку это чемпионат мира и кубковый турнир, эти команды могут встретиться, они могут быть не в форме, им может не хватать великого игрока в определённой игре.
Англии нужно держать своих лучших игроков на поле и в хорошей форме, чтобы дать им возможность проявить себя. Поэтому я ожидаю, что Англия будет действительно конкурентоспособной», — цитирует слова Каррагера издание The Sun.
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